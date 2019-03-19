2019-03-19T10:11:38+03:00
Происшествия

Напротив БСМП в Рязани ВАЗ сбил женщину

Травмы, к счастью, не тяжелые
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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18 марта около 19:55 в Рязани на улице Дзержинского сбили пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

31-летний житель облцентра на ВАЗ-2115 наехал на 49-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – напротив БСМП. Пешеход получила травмы, медики оказали ей помощь, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. В регионе произошло 19 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5496 нарушения ПДД, в том числе 5 фактов управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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