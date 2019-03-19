На семи улицах Рязани начинают ямочный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-19T09:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

18 марта в администрации Рязани руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий обсудили предстоящий ремонт дорог облцентра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Заделывать ямы горячим асфальтобетоном начнут при наступлении подходящей погоды. При этом число бригад, выполняющих дорожный ремонт, увеличат с 4 до 12. Пока же аварийные выбоины будут заделывать литой асфальтобетонной смесью.

– Эта технология позволяет проводить работы при отрицательных температурах и снежном накате, – говорится в сообщении.

В списке первоочередных участков улицы Подгорная (от ул. Есенина до участка с круговым движением), Свободы (от ул. Горького до ул. Маяковского) и Фрунзе (от ул. Есенина до ул. Введенской). Кроме этого – дороги на улицах Промышленной, Спортивной, Новоселов и перекресток Электрозаводской-Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU