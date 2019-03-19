2019-03-19T09:41:30+03:00
Общество

На семи улицах Рязани начинают ямочный ремонт дорог

Пока латать будут литой асфальтобетонной смесью
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

18 марта в администрации Рязани руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий обсудили предстоящий ремонт дорог облцентра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Заделывать ямы горячим асфальтобетоном начнут при наступлении подходящей погоды. При этом число бригад, выполняющих дорожный ремонт, увеличат с 4 до 12. Пока же аварийные выбоины будут заделывать литой асфальтобетонной смесью.

– Эта технология позволяет проводить работы при отрицательных температурах и снежном накате, – говорится в сообщении.

В списке первоочередных участков улицы Подгорная (от ул. Есенина до участка с круговым движением), Свободы (от ул. Горького до ул. Маяковского) и Фрунзе (от ул. Есенина до ул. Введенской). Кроме этого – дороги на улицах Промышленной, Спортивной, Новоселов и перекресток Электрозаводской-Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани пройдет необычный для антрепризы спектакль с участием Алферовой и Соколова
Появилось видео утреннего ДТП на Московском шоссе Рязани
Около 30 улиц Рязани в среду останутся без электричества
Алкогольный магазин рязанской компании закрыли в Воронеже
В аварии на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека
Прокуратура взялась за одну из УК Рязани
За два дня в Рязанской области разыскали 13 сбежавших зеков
В ДТП на М5 в Рязани погиб один человек и пострадали четверо
Целый месяц рязанец избивал престарелую мать, пока та не умерла
Банк России отозвал свою лицензию у рязанского финучреждения
Лучшим следователем рязанской глубинки признана женщина
У найденного в Рязани в мусорном баке младенца температура была ниже смертельной
Напротив БСМП в Рязани ВАЗ сбил женщину