На семи улицах Рязани начинают ямочный ремонт дорог
18 марта в администрации Рязани руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий обсудили предстоящий ремонт дорог облцентра, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Заделывать ямы горячим асфальтобетоном начнут при наступлении подходящей погоды. При этом число бригад, выполняющих дорожный ремонт, увеличат с 4 до 12. Пока же аварийные выбоины будут заделывать литой асфальтобетонной смесью.
– Эта технология позволяет проводить работы при отрицательных температурах и снежном накате, – говорится в сообщении.
В списке первоочередных участков улицы Подгорная (от ул. Есенина до участка с круговым движением), Свободы (от ул. Горького до ул. Маяковского) и Фрунзе (от ул. Есенина до ул. Введенской). Кроме этого – дороги на улицах Промышленной, Спортивной, Новоселов и перекресток Электрозаводской-Лермонтова.
ИСТОЧНИК KP.RU