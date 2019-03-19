2019-03-19T09:05:10+03:00
Экономика

Рекламные звонки рязанского медцентра признали незаконными

Это уже не первая попытка навязчивых коммерсантов оправдаться
Антон КОНОВАЛОВ
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18 марта Арбитражный суд Рязанской области отказал отменять решение антимонопольщиков по делу ООО «М-Клиник». Дело в том, что медицинский центр практикует рекламные звонки с целью продать собственные услуги без разрешения абонентов, а это противоречит закону «О рекламе».

Заявителю, который инициировал процесс, по телефону предлагали полное обследование организма, хотя он не только не давал согласие на получение рекламы, но и открыто выражал недовольство докучавшим ему работникам.

Нынешняя попытка оправдаться – не первая у «М-Клиник». Предыдущая закончилась провалом в феврале. Действия медицинского центра снова признали незаконными, сообщает пресс-служба Рязанского УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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