2019-03-19T07:54:10+03:00
Происшествия

После возбуждения уголовного дела рязанка заплатила более 900 тысяч рублей налогов

Следственный комитет прекратил уголовное преследование после полной оплаты имеющейся недоимки
Александр РАДЫГИН
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По факту уклонения от уплаты налогов Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в 2017 году женщина оказывала транспортно-экспедиционные услуги. В нарушение действующего законодательства предприниматель не представила в налоговую инспекцию декларации по НДС и не уплатила в бюджет налог в размере более 900 тысяч рублей.

Во время следствия подозреваемая в полном объеме оплатила имеющуюся недоимку по налогу, а также начисленные за указанный период пени. В связи с этим уголовное дело было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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