Впритык к детскому саду в Рязани строится многоквартирный дом с паркингом
В непосредственной близости от детского сада №17 («Звездочка»), расположенного по адресу: улица Горького, 29а строится многоквартирный дом, сообщается в группе «Типичная Рязань».
«Садик старенький. Каждое лето родители стараются: латают, красят игровую площадку. А в сентябре обнесли площадки красной ленточкой: пользоваться теперь ими запрещено из-за близости стройки! Хотя, строительство настолько близко, что если кран рухнет, то и зданию детсада достанется порядком», — говорится в сообщении.
Фото: Вера Гришина, https://vk.com/tr_ryazan
По словам автора поста, сейчас дети «вынуждены скитаться по площадкам других групп, а иногда и вовсе не выходить на улицу».
Отметим, что согласно информационному щиту, на данной территории строится многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом. Застройщик —«Белый город».
ИСТОЧНИК KP.RU