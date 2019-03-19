Впритык к детскому саду в Рязани строится многоквартирный дом с паркингом

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-19T07:23:29+03:00

Дети вынуждены гулять на площадках других групп или не выходить на улицу

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В непосредственной близости от детского сада №17 («Звездочка»), расположенного по адресу: улица Горького, 29а строится многоквартирный дом, сообщается в группе «Типичная Рязань».

«Садик старенький. Каждое лето родители стараются: латают, красят игровую площадку. А в сентябре обнесли площадки красной ленточкой: пользоваться теперь ими запрещено из-за близости стройки! Хотя, строительство настолько близко, что если кран рухнет, то и зданию детсада достанется порядком», — говорится в сообщении.

Фото: Вера Гришина, https://vk.com/tr_ryazan

По словам автора поста, сейчас дети «вынуждены скитаться по площадкам других групп, а иногда и вовсе не выходить на улицу».

Отметим, что согласно информационному щиту, на данной территории строится многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом. Застройщик —«Белый город».

ИСТОЧНИК KP.RU