2019-03-18T17:48:56+03:00
Происшествия

В Рязани присяжные вынесли вердикты обвиняемым в разбое и убийстве

Приятели погубили знакомого и продали его машину по частям
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанском областном суде присяжные вынесли вердикты по делу о разбойном нападении и убийстве. Тело жертвы вывезли в лес, а его автомобиль разобрали и продали по частям.

В июне 2017 года приятели, совместно употреблявшие наркотики и спиртное, решили убить их общего знакомого и завладеть его автомобилем. Для этого один из заговорщиков пригласил того в поселок Лесной Шиловского района, а затем предложил вместе поехать в другой населенный пункт. По дороге злодей несколько раз ударил потерпевшего ножом, в том числе в область грудной клетки. Раны оказались смертельными.

Затем сообщники вместе отвезли труп в лес, а похищенную у жертвы машину отогнали в гараж, где занялись ее разборкой. С продажи деталей они выручили 90 тысяч рублей.

При этом сам предполагаемый убийца, вооружившись пневматическим пистолетом, еще пытался ограбить продуктовый магазин, ранил работника магазина, но из-за оказанного сопротивления испугался и сбежал без денег. Его присяжные признали виновным во всех преступлениях и не заслуживающим снисхождения.

Для подельника вердикт тоже был обвинительным, однако к нему суд уже может проявить снисхождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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