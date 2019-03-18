Рязанец до смерти забил собственного отца

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-18T17:29:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Шиловские следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 1978 года рождения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Смертельное преступление произошло в шиловском селе Борки.

По информации следователей, в минувшие выходные – в ночь на субботу, 17 марта – мужчина распивал спиртное вместе со своим отцом и их общим знакомым. Родственники поссорились, и сын избил отца руками и ногами – бил и по телу, и по голове. Пожилой человек скончался на месте, а его сын рассказал о случившемся сестре, которая и вызвала полицию.

Сейчас он задержан и уже дал признательные показания, подробно пояснив ход событий. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU