В Рязани отменили ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-18T16:49:13+03:00

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Главный санитарный врач региона Лариса Сараева подписала постановление от отмене в Рязани ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ. Это связано со стабильным снижением показателя заболеваемости.

Так, на минувшей неделе, 11-14 марта, превышений пороговых значений заболеваемости не было ни в одной возрастной группе. Все реже стали фиксироваться случаи гриппа, внебольничной пневмонии (тяжелые формы заболевания вовсе не возникали), становится все меньше госпитализированных.

Все это побудило Роспотребнадзор отказаться от ряда профилактических мер, например, от ограничений на проведение массовых мероприятий с участием детей в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU