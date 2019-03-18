В Рязанской филармонии выступит лауреат Международного конкурса альтистов Даниил Гришин

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-18T17:04:29+03:00

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Сочинение Альфреда Шнитке музыкант исполнит в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра

В ближайшую среду, 20 марта в Рязанской филармонии выступит лауреат I премии IV Международного конкурса альтистов Юрия Башмета, номинант на премию «Grammy Awards» – Даниил Гришин. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром он представит одно из самых трагичных сочинений Альфреда Шнитке – Концерт для альта с оркестром.

– В эту музыку нужно погружаться. Слушать не с позиции мелодии и гармонии – отправные точки не эти. Альтовый концерт — яркая картина противопоставления артиста-творца и беспощадного общества. Социум, который не хочет тебя слушать, а хочет, чтобы ты был такой, как они. Белые чайки могут заклевать черную, потому что она отличается от них, – отметил в одном из интервью Даниил Гришин.

Сочинение посвящено Юрию Башмету и впервые исполнено им в 1986 году в Амстердаме с оркестром «Консертгебау». Более того, в теме первой части автор зашифровал фамилию прославленного музыканта. Также в этот вечер прозвучит симфония №2 Я.Сибелиуса.

– Глубокое понимание музыки, безупречный вкус, живая эмоциональность, высокое мастерство и особая исполнительская харизма принесли Даниилу Гришину успех и заслуженное признание публики и критики. Сегодня он, несомненно, один из лидеров своего поколения музыкантов, играющих на альте. Даниил много гастролирует, выступая в лучших залах мира, среди которых Сидней- опера, Ла -Скала, Карнеги-холл, Концертгебау, Токио-опера, Альберт-холл, – говорится в сообщении организаторов.

Начало в 19.00. Подробности на сайте филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU