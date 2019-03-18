Чемпионы мира по гиревому спорту выступили в рязанском райцентре

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-18T16:42:28+03:00

На турнире «Добрая сила» собрались атлеты из Рязанской, Московской и Владимирской области

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В Новомичуринском ФОК «Дельфин» на первенство «Добрая сила» 17 марта собрались спортсмены из Рязани, Милославского, Ряжска, Новомичуринска, Владимира и Московской области. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Многократная победительница первенств Европы и мира Ирина Мякишева совершила 188 рывков 24-килограммовой гирей. Честь Ряжского района наравне с сильным полом отстаивали школьницы Ирина Нехорошева, Ирина Загидулина и Вероника Сердюк. Ряжские гиревики и стали победителями турнира, второе место у хозяев турнира, на третьей ступени пьедестала – команда из Владимирской области.

Нине Барабановой из Новомичуринска вручили удостоверение о первом взрослом разряде. Уроженец Ряжска, студент РГУ Максим Шаров стал кандидатом в мастера спорта.

- Я рад был встрече с мастером спорта Виктором Ванины и мастером спорта международного класса, прошлогодним чемпионом Европы и чемпионом мира 2016 года Иваном Кулаковым, - подчеркнул высокий статус турнира председатель регионального отделения федерации гиревого спорта Игорь Шматов.

Отметим, что в соревнованиях принял участие 72-летний ветеран Александр Горюнов из Новомичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU