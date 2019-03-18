СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-18T15:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 18 марта в одном из дворов по улице Вокзальной в Рязани обнаружен труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области. Им предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Одна из отрабатываемых версий случившегося — суицид.

По результатам проверки следственные органы примут соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU