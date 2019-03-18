В одном из дворов по улице Вокзальной в Рязани обнаружен труп мужчины
Следственный комитет проводит проверку по данному факту
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают причины произошедшего.
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Утром 18 марта в одном из дворов по улице Вокзальной в Рязани обнаружен труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области. Им предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Одна из отрабатываемых версий случившегося — суицид.
По результатам проверки следственные органы примут соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU