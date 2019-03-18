Гидрометцентр выявил 7 случаев высокого загрязнения рязанских рек

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-18T15:18:04+03:00

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Гидрометцентр опубликовал результаты мониторинга состояния атмосферы и поверхностных вод в Рязанской области в феврале. Согласно отчету, выявлено 7 случаев высокого загрязнения рек, причем все они касаются Верды и Пры.

Так, в Верде ниже города Скопина анализ пробы показал превышение предельно допустимой концентрации аммонийного азота в 14 раз. В Пре у села Борисово и поселка Брыкин Бор фиксировалось 40,5-48,2 ПДК железа. Как в этих реках, так и в целом по области отмечается снижение уровня растворенного в воде кислорода.

- Случаев аварийного и экстремально высокого загрязнения зафиксировано не было, - отмечают при этом в филиале Гидрометцентра.

То же самое специалисты говорят и про атмосферный воздух. Однако превышения ПДК в этом случае также имелись – по взвешенным веществам и диоксиду азота.

ИСТОЧНИК KP.RU