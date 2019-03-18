Рязанская пара юных танцоров стала второй в ЦФО

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-18T14:19:19+03:00

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В Рязани подвели итоги первенства ЦФО по танцевальному спорту. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Две возрастные категории, 16-18 лет и 12-13 лет, состязались за звание лучших в латиноамериканской программе. Юноши и девушки 14-15 лет соревновались по европейской программе. В группе юниоры и юниорки (16-18 лет) второе место завоевала пара Никита Дегтев – Юлия Большакова. Они представляют танцевально-спортивный клуб «Грация», тренеры – Ирина Викулова и Дмитрий Чешаев.

ИСТОЧНИК KP.RU