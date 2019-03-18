Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с участием двух маршрутных такси
Следственное управления рязанской полиции устанавливает очевидцев ДТП с учатием маршрутных такси, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, днем 4 марта у дома №17 по улице Интернациональная 42-летний рязанец за рулем микроавтобуса Citroen Jumper врезался в остановившийся микроавтобус Ford Transit. После этого Ford по инерции столкнулся с «Ладой Ларгус».
В результате происшествия две юные пассажирки микроавтобуса Ford получили травмы.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией, звоните в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской по телефону (4912) 29-97-56.
ИСТОЧНИК KP.RU