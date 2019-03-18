Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с участием двух маршрутных такси

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-18T14:09:28+03:00

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Следственное управления рязанской полиции устанавливает очевидцев ДТП с учатием маршрутных такси, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, днем 4 марта у дома №17 по улице Интернациональная 42-летний рязанец за рулем микроавтобуса Citroen Jumper врезался в остановившийся микроавтобус Ford Transit. После этого Ford по инерции столкнулся с «Ладой Ларгус».

В результате происшествия две юные пассажирки микроавтобуса Ford получили травмы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией, звоните в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской по телефону (4912) 29-97-56.

ИСТОЧНИК KP.RU