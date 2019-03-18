СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-18T14:04:31+03:00

По словам зоозащитницы, два таких случая произошли в районе Октябрьского городка с перерывом в несколько дней

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Полиция организовала проверку по факту расстрела собак в Рязани. Информация о двух таких случаях появилась 16 марта на странице хозяйки мини-приюта для больных животных «Путь домой» Марии Федотовой.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Рязанской области, эта информация и заинтересовала правоохранителей.

Напомним, автор публикации утверждала, что убитых четвероногих с огнестрельными ранениями обнаружили в районе Октябрьского городка с перерывом в несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU