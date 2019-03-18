Полиция организовала проверку по факту расстрела собак в Рязани
По словам зоозащитницы, два таких случая произошли в районе Октябрьского городка с перерывом в несколько дней
Фото: vk.com/id38573398
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Полиция организовала проверку по факту расстрела собак в Рязани. Информация о двух таких случаях появилась 16 марта на странице хозяйки мини-приюта для больных животных «Путь домой» Марии Федотовой.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Рязанской области, эта информация и заинтересовала правоохранителей.
Напомним, автор публикации утверждала, что убитых четвероногих с огнестрельными ранениями обнаружили в районе Октябрьского городка с перерывом в несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU