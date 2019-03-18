2019-03-18T13:00:56+03:00
Общество

Ребенок, выброшенный в мусорный бак в Рязани, пошел на поправку

Младенца отключили от аппаратов, которые поддерживали его жизнедеятельность
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Младенец, выброшенный в мусорный контейнер, на улице Станкозаводская, пошел на поправку. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

— В настоящее время ребенок переведен в профильную палату, — рассказывает начальник отдела по обеспечению деятельности регионального минздрава Ирина Кузьминова. — Врачи отмечают позитивную динамику, младенца отключили от всех аппаратов, которые поддерживали его жизнедеятельность.

Напомним, ребенка в мусорном баке нашли утром 10 марта. Прибывшая на место бригада скорой помощи срочно доставила мальчика в перинатальный центр.

Вскоре следователи задержали мать ребенка, которая показала во время следственного действия, где рожала и как выбрасывала мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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