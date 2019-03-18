Ребенок, выброшенный в мусорный бак в Рязани, пошел на поправку
Младенец, выброшенный в мусорный контейнер, на улице Станкозаводская, пошел на поправку. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.
— В настоящее время ребенок переведен в профильную палату, — рассказывает начальник отдела по обеспечению деятельности регионального минздрава Ирина Кузьминова. — Врачи отмечают позитивную динамику, младенца отключили от всех аппаратов, которые поддерживали его жизнедеятельность.
Напомним, ребенка в мусорном баке нашли утром 10 марта. Прибывшая на место бригада скорой помощи срочно доставила мальчика в перинатальный центр.
Вскоре следователи задержали мать ребенка, которая показала во время следственного действия, где рожала и как выбрасывала мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU