В Шиловском районе у рязанца в тайнике обнаружили обрез охотничьего ружья
Шиловские полицейские задержали ранее судимого 57-летнего жителя села Сасыкино, который незаконно хранил у себя дома обрез охотничьего ружья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Участковый получил информацию, что мужчина хранит дома охотничье ружье с коротким стволом. Ранее этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.
Полицейские проверили информацию, осмотрели жилище и в импровизированном тайнике нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра.
Во время предварительного расследования выяснилось, что мужчина сам обрезал ствол.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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Законодательство РФ устанавливает, что длина ствола охотничьего оружия должна быть не менее 50 сантиметров. В противном случае такое оружие незаконно и запрещено к обороту.
ИСТОЧНИК KP.RU