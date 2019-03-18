В Шиловском районе у рязанца в тайнике обнаружили обрез охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-18T12:24:33+03:00

Полиция возбудила уголовное дело. Ранее судимому гражданину грозит до четырех лет лишения свободы

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Шиловские полицейские задержали ранее судимого 57-летнего жителя села Сасыкино, который незаконно хранил у себя дома обрез охотничьего ружья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Участковый получил информацию, что мужчина хранит дома охотничье ружье с коротким стволом. Ранее этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Полицейские проверили информацию, осмотрели жилище и в импровизированном тайнике нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра.

Во время предварительного расследования выяснилось, что мужчина сам обрезал ствол.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

НАША СПРАВКА

Законодательство РФ устанавливает, что длина ствола охотничьего оружия должна быть не менее 50 сантиметров. В противном случае такое оружие незаконно и запрещено к обороту.

ИСТОЧНИК KP.RU