Рязанцы смогут пробежать 500 метров и получить приз за оригинальный костюм

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-18T12:16:06+03:00

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В Рязани состоится традиционный «Первоапрельский забег», проводимый в рамках проекта «Бежим круглый год». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- В прошлом году в забеге приняли участие около ста человек, надеемся, что в этом году будет больше, - рассказала сотрудница городского управления физкультуры и массового спорта Оксана Быкова. – Два года подряд в номинации «Самый многочисленный коллектив» победу одержал коллектив воспитателей детсада.

Помимо этой категории участников наградят за самый оригинальный костюм. Приз ждет и самого юного бегуна. Торжественное открытие соревнований состоится 1 апреля в 11.00 на территории ЦПКиО спортшколы «Юниор». Забег проводится на дистанции 500 метров, эту дистанцию могут преодолеть все желающие, имеющие допуск врача и костюм (либо атрибут), соответствующий «Дню Смеха».

Заявки на участие подаются в УФКиМС до 29 марта по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

ИСТОЧНИК KP.RU