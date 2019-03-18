2019-03-18T12:16:06+03:00
Общество

Рязанцы смогут пробежать 500 метров и получить приз за оригинальный костюм

В ЦПКиО состоится традиционный «Первоапрельский забег»
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани состоится традиционный «Первоапрельский забег», проводимый в рамках проекта «Бежим круглый год». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- В прошлом году в забеге приняли участие около ста человек, надеемся, что в этом году будет больше, - рассказала сотрудница городского управления физкультуры и массового спорта Оксана Быкова. – Два года подряд в номинации «Самый многочисленный коллектив» победу одержал коллектив воспитателей детсада.

Помимо этой категории участников наградят за самый оригинальный костюм. Приз ждет и самого юного бегуна. Торжественное открытие соревнований состоится 1 апреля в 11.00 на территории ЦПКиО спортшколы «Юниор». Забег проводится на дистанции 500 метров, эту дистанцию могут преодолеть все желающие, имеющие допуск врача и костюм (либо атрибут), соответствующий «Дню Смеха».

Заявки на участие подаются в УФКиМС до 29 марта по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенок, выброшенный в мусорный бак в Рязани, пошел на поправку
В Шиловском районе у рязанца в тайнике обнаружили обрез охотничьего ружья
Во вторник на четырех улицах Рязани отключат электричество
В Рязанской области фура опрокинулась при повороте
«Единая Россия» внесла предложения по ипотеке для семей с детьми
Рязанцы вживую услышат создателей саундтрека к сериалу «Молодежка»
На рязанской дороге грузовик насмерть сбил мужчину
За неделю на пожарах в Рязанской области погиб один человек
Рязанцев приглашают на балет «Золушка»
Двум рязанским ученым вручили премии Правительства РФ
Строй Ил-78 в небе над Рязанью выполнил сложное пилотирование
Рязанца оштрафовали за экстремистскую песню, размещенную в соцсети
В Рязани создали петицию об уничтожаемом частником озере
Рязанский водитель перевернувшегося ВАЗ ответит за тяжелые травмы пассажира
В одном из районов Рязанской области выбирали главу поселения
В Рязань привезли модели танков, самолетов и кораблей из многих стран
Зоозащитница сообщила о двух застреленных в Рязани собаках
18 марта в Рязани продолжится медленное таяние снега
Стало известно, где в Рязани построят шесть новых школ
Победителем чемпионата по бодибилдингу в Рязани стал студент-медик
Рязанский водитель троллейбуса сообщил, что восстановлен на работе
Сегодня в Рязанской области ожидается туман
В Рязани отключат электричество на четырех улицах