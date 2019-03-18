Во вторник на четырех улицах Рязани отключат электричество

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-18T12:06:39+03:00

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19 марта в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По данным чиновников, причина отключения — проведение работ на воздушной линии.

Во вторник с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Речная, дома с 1 по 38;

- улица Интернатская, дома с 1 по 49;

- улица Библиотечная, дома с 1 по 52;

- улица Ситниковская, дома с 1 по 120, д. 147, д. 75а, д. 67а, д. 73

ИСТОЧНИК KP.RU