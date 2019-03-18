В Рязанской области фура опрокинулась при повороте

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-18T11:48:25+03:00

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16 марта в поселке Октябрьский Михайловского района перевернулась фура. Грузовик DAF опрокинулся на бок из-за того, что управлявший им 41-летний житель Воронежа на заснеженной и обледеневшей дороге начал входить в поворот на слишком большой скорости.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате ДТП водителю понадобилась медицинская помощь.

Всего за 15-17 марта в Рязанской области в 9 ДТП 1 человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести. 31 водителя на территории региона задержали в состоянии опьянения.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU