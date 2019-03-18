«Единая Россия» внесла предложения по ипотеке для семей с детьми

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-18T11:27:49+03:00

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14 марта в Москве состоялась внутрипартийная дискуссионная площадка «Единой России» «Благополучие человека». Участниками мероприятия посредством видеоконференцсвязи стали и рязанские единороссы. Эксперты, депутаты, представители регионов обсудили тему «Доступная ипотека – шаг к семейному благополучию».

Речь шла о расширении программы льготной ипотеки для многодетных семей и механизмах снижения ипотечной ставки на жилищные кредиты, возможности использования льготного кредита семьями с детьми для приобретения недвижимости на вторичном рынке и для индивидуального жилищного строительства. Одной из тем обсуждения стали и так называемые ипотечные каникулы для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Также участники площадки говорили о необходимости предусмотреть в федеральном бюджете средства на подведение коммуникаций к объектам застройки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По словам координатора дискуссионной площадки, ректора РГСУ Натальи Починок, в проект резолюции вошли рекомендации правительству РФ снизить в 2 раза первоначальный взнос на приобретение жилья для семей, имеющих детей, уменьшить начало льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного с момента обращения, предусмотреть возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми независимо от сроков принятия законопроекта «Об ипотечных каникулах». Резолюция будет представлена на заседании президиума Генерального совета партии 21 марта.

Кроме того, до 25 марта в Государственную Думу должны быть внесены законопроекты, которые будут касаться ипотечных каникул и продления сроков субсидирования процентной ставки до 6% для лиц, у которых родился второй ребенок. Об этом сообщила член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова.

– Перечень оснований, по которым банки будут обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков, должен быть максимально широким и включать в себя не только потерю работы, но и вторую беременность, –считает Татьяна Цыбизова.

Напомним, в феврале в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку дополнительные законодательные гарантии. В частности, предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU