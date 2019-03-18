Рязанцы вживую услышат создателей саундтрека к сериалу «Молодежка»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-18T11:27:14+03:00

Солисты "Интонации" выступят на чемпионате МВД по дзюдо, который пройдет в Рязани. Фото: сайт регионального УМВД.

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На чемпионате МВД России, который стартует в Рязани 20 марта, выступят авторы саундтрека известного сериала «Молодежка». Об этом сообщил сайт регионального УМВД России.

На татами дворца спорта «Академия единоборств» выйдут более 500 спортсменов-полицейских со всей России. Поддерживать дзюдоистов будут не только зрители, но и солисты группы «Интонация» Денис Гладкий и Александр Новиков. Лауреаты музыкальной премии «Золотой Граммофон» выступят в Рязани вживую. Напомним, что кроме основной музыкальной темы к сериалу «Молодежка» группа также известна своими хитами «Пускай», «Выше неба» и «Лети».

В свое время в хитовом телесериале снимались игроки ХК «Рязань». В их числе капитан команды Евгений Чесалин, ныне защищающий цвета клуба КХЛ «Автомобилист».

ИСТОЧНИК KP.RU