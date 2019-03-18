На рязанской дороге грузовик насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-18T11:12:02+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 марта, в Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 20.15 в Скопинском районе – на 256 км федеральной дороги Р22 «Каспий».

Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом сбил 51-летнего жителя Скопинского района. По предварительной информации, он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Судя по фото ГИБДД, на этом участке установлено мощное барьерное ограждение, при этом грузовик и пешеход не разминулись на крайней левой полосе.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU