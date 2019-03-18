2019-03-18T11:12:02+03:00
Происшествия

На рязанской дороге грузовик насмерть сбил мужчину

Под колеса пешеход попал буквально посередине дороги
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 17 марта, в Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 20.15 в Скопинском районе – на 256 км федеральной дороги Р22 «Каспий».

Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом сбил 51-летнего жителя Скопинского района. По предварительной информации, он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Судя по фото ГИБДД, на этом участке установлено мощное барьерное ограждение, при этом грузовик и пешеход не разминулись на крайней левой полосе.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенок, выброшенный в мусорный бак в Рязани, пошел на поправку
В Шиловском районе у рязанца в тайнике обнаружили обрез охотничьего ружья
Рязанцы смогут пробежать 500 метров и получить приз за оригинальный костюм
Во вторник на четырех улицах Рязани отключат электричество
В Рязанской области фура опрокинулась при повороте
«Единая Россия» внесла предложения по ипотеке для семей с детьми
Рязанцы вживую услышат создателей саундтрека к сериалу «Молодежка»
За неделю на пожарах в Рязанской области погиб один человек
Рязанцев приглашают на балет «Золушка»
Двум рязанским ученым вручили премии Правительства РФ
Строй Ил-78 в небе над Рязанью выполнил сложное пилотирование
Рязанца оштрафовали за экстремистскую песню, размещенную в соцсети
В Рязани создали петицию об уничтожаемом частником озере
Рязанский водитель перевернувшегося ВАЗ ответит за тяжелые травмы пассажира
В одном из районов Рязанской области выбирали главу поселения
В Рязань привезли модели танков, самолетов и кораблей из многих стран
Зоозащитница сообщила о двух застреленных в Рязани собаках
18 марта в Рязани продолжится медленное таяние снега
Стало известно, где в Рязани построят шесть новых школ
Победителем чемпионата по бодибилдингу в Рязани стал студент-медик
Рязанский водитель троллейбуса сообщил, что восстановлен на работе
Сегодня в Рязанской области ожидается туман
В Рязани отключат электричество на четырех улицах