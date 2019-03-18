2019-03-18T10:22:40+03:00
Наука

Двум рязанским ученым вручили премии Правительства РФ

Оба сделали немало для развития коневодства и верблюдоводства
Мария БЛИНОВА
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В Правительстве РФ прошла церемония вручения премий в области науки и техники за 2018 год, сообщает пресс-служба рязанского минсельхоза. Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова вручила премии, в том числе, и двум ученым из Рязанской области.

Высокой награды удостоены доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, научный руководитель ВНИИ коневодства Валерий Калашников и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий отделом ВНИИ коневодства Валентин Ковешников. Оба получили правительственную премию в номинации «Новые породные ресурсы и реализация их генетического потенциала для интенсификации отечественного животноводства».

Благодаря труду рязанских ученых в 10 регионах страны, где традиционно развивают табунное коневодство и верблюдоводство, удалось увеличить маточное поголовье новых пород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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