2019-03-18T09:54:04+03:00
Политика

Строй Ил-78 в небе над Рязанью выполнил сложное пилотирование

Экипажи исполнили элемент летной подготовки ночью
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.
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В конце минувшей недели в небе над Рязанью экипажи нескольких Ил-78 в составе группы выполнили ряд сложных элементов пилотирования, сообщает телеканал «Звезда».

Топливодозаправщики Ил-78, задача которых заправлять истребители прямо в небе, должны были пролететь строем, выдержав в своей паре требуемую дистанцию. Причем пилоты исполнили необходимое задание ночью и в сложных погодных условиях, используя строевые огни авиационной техники.

Напомним, Ил-78 стоят на вооружении Воздушно-космических сил РФ. В полете заправляя самолеты дальней и фронтовой авиации, они позволяют увеличить радиус их действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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