2019-03-18T09:41:56+03:00
Общество

Рязанца оштрафовали за экстремистскую песню, размещенную в соцсети

Мужчина добавил в раздел «Мои аудиозаписи» запрещенную песню группы 25/17.
Александр РАДЫГИН
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Октябрьский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении экстремистской направленности, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что 30-летний рязанец на персональной странице в социальной сети разместил песню «Будь белым» группы 25/17. Ранее эту музыкальную композицию суды признали экстремисткой и включили в федеральный список экстремистских материалов.

В судебном заседании правонарушитель свою вину полностью признал. Постановлением суда мужчину признали виновным и назначили ему административный штраф.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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