2019-03-18T08:55:17+03:00
Происшествия

Рязанский водитель перевернувшегося ВАЗ ответит за тяжелые травмы пассажира

Уголовное дело о ДТП в Скопинском районе передано в суд
Антон КОНОВАЛОВ
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В Скопинский районный суд, как сообщает его пресс-служба, поступило уголовное дело о ДТП, в котором серьезно пострадал пассажир легкового автомобиля. Обвинение предъявлено водителю, нарушившему правила дорожного движения.

24-летний житель районного центра на своем ВАЗ вез на переднем и заднем сидениях двух попутчиков, не пристегнутых ремнями безопасности. Двигаясь по дороге Рязань-Пронск-Скопин, он «не сориентировался в изменении дорожной обстановки» и потерял управление, из-за чего машину вынесло на левую обочину и перевернуло не меньше двух раз. Один из пассажиров в результате ДТП получил тяжелые травмы.

Уголовное дело назначено к слушанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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