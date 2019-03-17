2019-03-17T21:39:23+03:00
Политика

В одном из районов Рязанской области выбирали главу поселения

Выборы в Кораблинском районе стали единственным в единый день голосования в регионе
Александр РАДЫГИН
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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17 марта в Кораблинском районе прошли повторные выборы главы Кипчаковского сельского поселения, сообщает издательство «Пресса». Напомним, выборы назначили после отмены решения об итогах голосования 9 сентября прошлого года. Тогда победила кандидат от «Единой России» Ирина Назарова, но результат аннулировали. Назарово не предоставила в нужные сроки заявление об увольнении с предыдущего места работы.

В этот раз за победу боролись четыре кандидата — и.о. главы администрации Кипчаковского поселения Ирина Назарова («ЕР»), главный экономист ООО «Пламя» Наталья Реутова (самовыдвижение), заведующий складом ООО «Медпром бобене Продакшен» Валерий Аносов (ЛДПР), кассир Кораблинского Дворца культуры Наталия Преснова (самовыдвижение).

Отметим, что в Кипчаковском поселении зарегистрированы около 1100 избирателей. Из них проголосовали 58%. В течение всего дня не поступило ни одной жалобы. В 20:00 голосование на трех избирательных участках — в Кипчакове, в Ибердском и в селе Княжое прекратилось. Начался подсчет голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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