В Рязань привезли модели танков, самолетов и кораблей из многих стран

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-17T19:26:12+03:00

Модели совпадают по виду с настоящей техникой до мельчайших деталей Фото: Владимир ФРОЛОВ

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С 16 марта до 12 апреля в помещении музея-панорамы «Герои Брестской крепости» (Заводской проезд, 1) рязанцы свободно могут осмотреть выставку моделизма и исторической миниатюры «Забытые сражения». Около 900 работ, представляющих танки, самолеты, корабли и солдат различных стран и эпох, представили мастера миниатюры из России, стран СНГ, Вьетнама, Чехии, Польши, Болгарии.

Тематика моделей охватывает времена от Древней Греции и Древнего Рима до современности. Впервые представлены работы в жанре «фэнтэзи». Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника.

Солдатики разных эпох не отличаются от прототипов ни по оружию, ни по формеФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU