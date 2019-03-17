Зоозащитница сообщила о двух застреленных в Рязани собаках

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-17T17:14:55+03:00

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Жительница Рязани, хозяйка мини-приюта для больных животных Мария Федотова сообщила на своей интернет-страничке в социальной сети, что в Октябрьском городке была обнаружена убитая из огнестрельного оружия собака. По ее словам, до этого была застрелена другая собака, также в Железнодорожном районе города.

По словам зоозащитницы, она хочет обратить внимание на эти происшествия всех владельцев собак, которые находятся на свободном выгуле – им стоит побеспокоиться о питомцах, если те им дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU