Зоозащитница сообщила о двух застреленных в Рязани собаках
Оба животных найдены убитыми в Железнодорожном районе, неподалеку от Октябрьского городка
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Жительница Рязани, хозяйка мини-приюта для больных животных Мария Федотова сообщила на своей интернет-страничке в социальной сети, что в Октябрьском городке была обнаружена убитая из огнестрельного оружия собака. По ее словам, до этого была застрелена другая собака, также в Железнодорожном районе города.
По словам зоозащитницы, она хочет обратить внимание на эти происшествия всех владельцев собак, которые находятся на свободном выгуле – им стоит побеспокоиться о питомцах, если те им дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU