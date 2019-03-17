18 марта в Рязани продолжится медленное таяние снега

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-17T16:24:16+03:00

Днем снег и лед будут превращаться в воду, а ночью подмерзать Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Управление МЧС по Рязанской области поделилось прогнозом погоды на 18 марта, составленным местным центром гидрометеорологической службы.

18 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами не исключены небольшой мокрый снег или дождь. Ночью и утром местами туман, в отдельных районах на дорогах – гололедица. Ветер будет меняться с юго-восточного на южный, скорость 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -5...0°, а днем 0...+5°С.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме, общий уровень загрязнения воздуха – умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU