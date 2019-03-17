2019-03-17T16:24:16+03:00
Общество

18 марта в Рязани продолжится медленное таяние снега

Гидрометеорологи прогнозируют в понедельник облачную погоду с прояснениями
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Днем снег и лед будут превращаться в воду, а ночью подмерзатьДнем снег и лед будут превращаться в воду, а ночью подмерзатьФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Управление МЧС по Рязанской области поделилось прогнозом погоды на 18 марта, составленным местным центром гидрометеорологической службы.

18 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами не исключены небольшой мокрый снег или дождь. Ночью и утром местами туман, в отдельных районах на дорогах – гололедица. Ветер будет меняться с юго-восточного на южный, скорость 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -5...0°, а днем 0...+5°С.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме, общий уровень загрязнения воздуха – умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зоозащитница сообщила о двух застреленных в Рязани собаках
Стало известно, где в Рязани построят шесть новых школ
Победителем чемпионата по бодибилдингу в Рязани стал студент-медик
Рязанский водитель троллейбуса сообщил, что восстановлен на работе
Сегодня в Рязанской области ожидается туман
В Рязани отключат электричество на четырех улицах
В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +5
В больнице №11 города Рязани умер двухлетний ребенок
В Рязани водитель Audi устроил «бутерброд» с грузовой «ГАЗелью» и маршруткой
Ссора двух рязанок едва не переросла в поножовщину
В Рязани ищут перевозчика для «дягилевской» маршрутки №31
В рязанском районе Кальное вторично завершается строительство детсада
Руководителем аппарата рязанского правительства назначен Виталий Игнатенко
В Рязани бывшие зеки ограбили и убили ветерана Великой Отечественной войны
Строительство обхода вокруг Сасова идет с отставанием от графика
Рязанскому художнику не разрешили выставить его лучший натюрморт
В селе Дядьково рязанка избила судебных приставов и облила их чаем
Обвиняемый в падении глыбы льда на ребенка в Рязани признал свою вину
Рязанец украл с чужой банковской карты 180 тысяч и пустился в бега
В Кадоме рязанец на «Жигулях» несколько раз переехал пятнистого олененка
Больную раком осужденную рязанку освободили от наказания
Следственный комитет продолжает эстафету «Дорога памяти»
Для выявления рака груди в Рязанской области будет работать передвижной маммограф
Глава рязанского Следственного комитета: Церковь и СК выполняют одни задачи
В субботу на несколько часов перекроют центр Рязани
Раненую женщину из рязанской глубинки спасло вмешательство дочери и медики