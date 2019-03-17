Стало известно, где в Рязани построят шесть новых школ

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-17T15:25:50+03:00

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Администрация Рязани сообщила, что в ближайшие годы в городе планируется строительство шести новых общеобразовательных школ. Все они будут расчитаны на 1100 учащихся и будут возведены в рамках государственной региональной программы «Развитие образования на 2014-2025 годы».

Первая из школ должна принять учеников в 2020 году в Горроще, на улице Полетаева – ее строительство идет уже больше года. Вторая откроется в 2021 году в микрорайоне Кальное. За это время в Мервине, на улице улице Бахмачеевской, перестроят на том же самом месте школу № 28 – она начнет работу в 2022 году. И наконец, в 2024 и 2025 годах закончится строительство школ в Дашково-Песочне и в районе Михайловского шоссе.

Во всех перечисленных микрорайонах в настоящее время строятся новые жилые комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU