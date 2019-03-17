2019-03-17T12:54:18+03:00
Спорт

Победителем чемпионата по бодибилдингу в Рязани стал студент-медик

Никита Абрамов выиграл номинацию «Классический бодибилдинг»
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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16 марта в Рязани состоялся открытый чемпионат Рязанской области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Его участниками стали не только более 70 спортсменов из нашего региона, но и гости из Москвы и Подмосковья, городов центра России, а также представители Казахстана и Беларуси.

В номинации «Классический бодибилдинг» первое место занял студент РязГМУ Никита Абрамов, который тренируется всего 5 лет. Среди женщин победительницами бодифитнеса стали представительницы Смоленска и подмосковного Серпухова.

С показательными выступлениями выступили силачи из Санкт-Петербурга, гнувшие руками арматуру и сковородки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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