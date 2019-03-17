Рязанский водитель троллейбуса сообщил, что восстановлен на работе

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-17T11:32:57+03:00

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Водитель троллейбуса с 30-летним стажем Александр Столяров подтвердил, что восстановлен на работе. Он был уволен в прошлом году за то, что вышел из кабины без специального жилета. Свое увольнение водитель обжаловал в суде и выиграл иск в ноябре 2018 года, но так и не был снова отправлен в рейс. Недавно жители Рязани устроили флэшмоб на интернет-страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова, напоминая о Столярове.

Администрация Рязани выступила с комментарием, что утверждение, будто водителю не дают машину, не отражает существующего положение дел. Управление рязанского троллейбуса тоже сообщило о восстановлении на работе своего сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU