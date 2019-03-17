Сегодня в Рязанской области ожидается туман

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-17T09:46:03+03:00

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17 марта в 8:20 управление МЧС по Рязанской области опубликовало предупреждение, что по данным метеорологов, в первой половине дня 17 марта на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. А в связи с потеплением на автомобильных дорогах фиксируется гололедица. При этом возникает опасность автоаварий из-за снижения видимости и затруднения движения транспорта.

Сотрудники МЧС рекомендуют лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам быть внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения машин и отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

ИСТОЧНИК KP.RU