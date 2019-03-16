В Рязани отключат электричество на четырех улицах

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-16T18:25:20+03:00

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18 марта с 10.00 до 13.00 в Рязани отключат электроэнергию по ряду адресов. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, это связано с проведением работ на воздушной линии.

Итак, отключение произойдет в следующих домах:

- ул. Ветеринарная, д. с 1 по 8;

- ул. 1-й Коломенский проезд, д. 1, д. 2, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 14;

- ул. 2-й Коломенский проезд, д. с 1 по 14,

- ул. Коломенская, д. с 35 по 45.

ИСТОЧНИК KP.RU