В Рязани отключат электричество на четырех улицах
Из-за работ на воздушной линии света не будет 3 часа
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18 марта с 10.00 до 13.00 в Рязани отключат электроэнергию по ряду адресов. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, это связано с проведением работ на воздушной линии.
Итак, отключение произойдет в следующих домах:
- ул. Ветеринарная, д. с 1 по 8;
- ул. 1-й Коломенский проезд, д. 1, д. 2, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 14;
- ул. 2-й Коломенский проезд, д. с 1 по 14,
- ул. Коломенская, д. с 35 по 45.
ИСТОЧНИК KP.RU