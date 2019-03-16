2019-03-16T18:25:20+03:00
Недвижимость

В Рязани отключат электричество на четырех улицах

Из-за работ на воздушной линии света не будет 3 часа
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 марта с 10.00 до 13.00 в Рязани отключат электроэнергию по ряду адресов. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, это связано с проведением работ на воздушной линии.

Итак, отключение произойдет в следующих домах:

- ул. Ветеринарная, д. с 1 по 8;

- ул. 1-й Коломенский проезд, д. 1, д. 2, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 14;

- ул. 2-й Коломенский проезд, д. с 1 по 14,

- ул. Коломенская, д. с 35 по 45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +5
В больнице №11 города Рязани умер двухлетний ребенок
В Рязани водитель Audi устроил «бутерброд» с грузовой «ГАЗелью» и маршруткой
Ссора двух рязанок едва не переросла в поножовщину
В Рязани ищут перевозчика для «дягилевской» маршрутки №31
В рязанском районе Кальное вторично завершается строительство детсада
Руководителем аппарата рязанского правительства назначен Виталий Игнатенко
В Рязани бывшие зеки ограбили и убили ветерана Великой Отечественной войны
Строительство обхода вокруг Сасова идет с отставанием от графика
Рязанскому художнику не разрешили выставить его лучший натюрморт
В селе Дядьково рязанка избила судебных приставов и облила их чаем
Обвиняемый в падении глыбы льда на ребенка в Рязани признал свою вину
Рязанец украл с чужой банковской карты 180 тысяч и пустился в бега
В Кадоме рязанец на «Жигулях» несколько раз переехал пятнистого олененка
Больную раком осужденную рязанку освободили от наказания
Следственный комитет продолжает эстафету «Дорога памяти»
Для выявления рака груди в Рязанской области будет работать передвижной маммограф
Глава рязанского Следственного комитета: Церковь и СК выполняют одни задачи
В субботу на несколько часов перекроют центр Рязани
Раненую женщину из рязанской глубинки спасло вмешательство дочери и медики