В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +5

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-16T16:32:22+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 17 марта. Согласно ему, в ночь на воскресенье температура воздуха по области ожидается в пределах -4…+1 градуса, а днем она составит 0…+5 градусов.

Возможны небольшие осадки: в темное время суток в виде снега и мокрого снега, в светлое – в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах туман и гололед.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду. На небе – переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU