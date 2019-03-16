В Рязани водитель Audi устроил «бутерброд» с грузовой «ГАЗелью» и маршруткой

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-16T12:39:19+03:00

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14 марта на Московском шоссе в Рязани случилась авария с участием трех автомобилей. Видеомомента ДТП опубликовало сообщество «Дороги Рязани».

На записи видно, как водитель Audi стал резко перестраиваться из крайнего левого ряда, не включив при этом поворотник и не пропустив двигавшуюся сзади грузовую «ГАЗель». Последняя в итоге протаранила иномарку, после чего сама влетела в маршрутку №95 марки Ford, которая ехала в крайнем правом ряду.

Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

ДТП в Рязани "БУТЕРБРОД" (Московское ш. - ТЦ БАРС).Источник - https://vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU