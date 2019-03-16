2019-03-16T11:14:12+03:00
Происшествия

Ссора двух рязанок едва не переросла в поножовщину

Против одной из участниц конфликта возбудили дело об угрозе убийством
Антон КОНОВАЛОВ
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В поселке Старожилово три приятельницы устроили застолье, которое едва не закончилось поножовщиной. Успокаивать дам пришлось полицейскому, который оперативно прибыл на место.

Одной из участниц конфликта стала 42-летняя хозяйка квартиры, второй – ее 47-летняя гостья. По одной из версий, сыр-бор загорелся из-за ревности:

- В одну минуту разогретые алкоголем приятельницы превратились в соперниц, борющихся за благосклонность мужчины, - пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Как уточняется, именно принимавшая гостей женщина во время ссоры схватилась за нож и пригрозила пустить его в ход. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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