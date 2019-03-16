В Рязани ищут перевозчика для «дягилевской» маршрутки №31

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-16T09:52:14+03:00

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Управление транспорта администрации Рязани ищет коммерческого перевозчика для маршрута №31, который курсирует между конечными остановками «ул. Новоселов, д.60» и «пос.Дягилево» (ул. Коняева). Обслуживать его до проведения открытого конкурса будут по временному разрешению.

Чиновники пообещали, что с 16 марта, пока проводятся необходимые процедуры, «Автоколонна №1310» пустит больше автобусов под №18 (ТЦ «Круиз» - пос. Дягилево). При этом не уточняется, о скольких единицах транспорта идет речь и откуда их снимут.

Согласно городскому реестру, маршрут №31 работает с 2003 года, на нем предусматривается не более 26 автобусов малого класса,а его протяженность одна из самых больших в городе – 23 километра (до ул. Коняева).

ИСТОЧНИК KP.RU