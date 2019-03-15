Рязанскому художнику не разрешили выставить его лучший натюрморт

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-15T16:32:45+03:00

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Выставку натюрмортов художника Николая Горазеева рязанцы могут свободно посетить на первом этаже городской библиотеки имени Есенина (за памятником Надежде Чумаковой на остановке транспорта «улица Вокзальная»). Николай Георгиевич, офицер запаса, еще недавно возглавлял объединение рязанских художников-любителей, насчитывающее 75 человек.

На полотнах Николая Горазеева, как он сам выразился, «представлены съедобная и несъедобная натура». Овощи на столе относятся к первой, а сапоги, лопата и ведро – ко второй. Значительную часть работ он создал на собственной даче в Рыбновском районе.

– Однако самый лучший мой натюрморт в эту выставку так и не вошел. Мне сказали, что в нем незримо присутствуют люди. Я захватил эту картину с собой. Видите: на спинке стула висит пиджак, и ближе к зрителю тоже пиджак с галстуком. Здесь сидели мужчина и женщина, просто ненадолго вышли, – объяснил художник.

Этот натюрморт с «присутствием людей» автор считает лучшимФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU