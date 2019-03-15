В селе Дядьково рязанка избила судебных приставов и облила их чаем

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-15T16:23:31+03:00

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Следователи Рязанского МСО возбудили уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, днем 12 февраля домой к подозреваемой в селе Дядьково пришли судебные приставы-исполнители для проверки имущественного положения должника – ее сына. Хозяйка, возмутившись их приходом, ударила двоих приставов по лицу и выплеснула чай из кружки в лицо женщине-приставу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU