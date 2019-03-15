В селе Дядьково рязанка избила судебных приставов и облила их чаем
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти
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Следователи Рязанского МСО возбудили уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, днем 12 февраля домой к подозреваемой в селе Дядьково пришли судебные приставы-исполнители для проверки имущественного положения должника – ее сына. Хозяйка, возмутившись их приходом, ударила двоих приставов по лицу и выплеснула чай из кружки в лицо женщине-приставу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU