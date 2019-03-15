Обвиняемый в падении глыбы льда на ребенка в Рязани признал свою вину
Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области предъявили обвинение должностному лицу филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудника вуза обвиняют в халатности, в результате которой с крыши здания университета по улице Семинарской на малолетнего ребенка рухнула ледяная глыба.
По данным следствия, должностное лицо, в чьи обязанности входила организация очистки кровли зданий от снега и наледи, ненадлежащим образом выполнило свою работу. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку.
Обвиняемый вину признал полностью, раскаивается, в полном объеме возместил причиненный вред родителям мальчика.
Расследование уголовного дела в ближайшее время завершится.
ИСТОЧНИК KP.RU