Обвиняемый в падении глыбы льда на ребенка в Рязани признал свою вину

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-15T16:06:37+03:00

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Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области предъявили обвинение должностному лицу филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудника вуза обвиняют в халатности, в результате которой с крыши здания университета по улице Семинарской на малолетнего ребенка рухнула ледяная глыба.

По данным следствия, должностное лицо, в чьи обязанности входила организация очистки кровли зданий от снега и наледи, ненадлежащим образом выполнило свою работу. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку.

Обвиняемый вину признал полностью, раскаивается, в полном объеме возместил причиненный вред родителям мальчика.

Расследование уголовного дела в ближайшее время завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU