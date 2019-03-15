2019-03-15T16:06:37+03:00
Происшествия

Обвиняемый в падении глыбы льда на ребенка в Рязани признал свою вину

Сотрудник университета путей сообщения в полном объеме возместил причиненный вред родителям мальчика
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области предъявили обвинение должностному лицу филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудника вуза обвиняют в халатности, в результате которой с крыши здания университета по улице Семинарской на малолетнего ребенка рухнула ледяная глыба.

По данным следствия, должностное лицо, в чьи обязанности входила организация очистки кровли зданий от снега и наледи, ненадлежащим образом выполнило свою работу. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку.

Обвиняемый вину признал полностью, раскаивается, в полном объеме возместил причиненный вред родителям мальчика.

Расследование уголовного дела в ближайшее время завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском районе Кальное вторично завершается строительство детсада
Руководителем аппарата рязанского правительства назначен Виталий Игнатенко
В Рязани бывшие зеки ограбили и убили ветерана Великой Отечественной войны
Строительство обхода вокруг Сасова идет с отставанием от графика
Рязанскому художнику не разрешили выставить его лучший натюрморт
В селе Дядьково рязанка избила судебных приставов и облила их чаем
Рязанец украл с чужой банковской карты 180 тысяч и пустился в бега
В Кадоме рязанец на «Жигулях» несколько раз переехал пятнистого олененка
Больную раком осужденную рязанку освободили от наказания
Следственный комитет продолжает эстафету «Дорога памяти»
Для выявления рака груди в Рязанской области будет работать передвижной маммограф
Глава рязанского Следственного комитета: Церковь и СК выполняют одни задачи
В субботу на несколько часов перекроют центр Рязани
Раненую женщину из рязанской глубинки спасло вмешательство дочери и медики