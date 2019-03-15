2019-03-15T14:56:38+03:00
Происшествия

В Кадоме рязанец на «Жигулях» несколько раз переехал пятнистого олененка

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота»
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кадомские полицейские задержали водителя, который на автомобиле пытался убить олененка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились жители поселка Кадом, которые увидели, как ВАЗ 15-ой модели сбил маленького пятнистого оленя, стоящего на обочине дороги.

Люди сообщили, что автомобиль у них на глазах переехал олененка, а затем, когда животное поднялось, повторил этот опасный маневр. Люди криками потребовали водителя прекратить это безобразие и постарались задержать его до приезда полиции.

Полицейские выяснили, что 35-летний житель Кадома, подготовившись проехать на автомобиле по мосту, заметил олененка, который собирался перейти дорогу. Водитель направил автомобиль на животное. К приезду полиции детеныш оленя был еще жив, но, видимо, получил тяжелые травмы, в том числе позвоночника.

По предварительной информации, водитель планировал использовать добытую таким образом тушу животного на мясо.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском районе Кальное вторично завершается строительство детсада
Руководителем аппарата рязанского правительства назначен Виталий Игнатенко
В Рязани бывшие зеки ограбили и убили ветерана Великой Отечественной войны
Строительство обхода вокруг Сасова идет с отставанием от графика
Рязанскому художнику не разрешили выставить его лучший натюрморт
В селе Дядьково рязанка избила судебных приставов и облила их чаем
Обвиняемый в падении глыбы льда на ребенка в Рязани признал свою вину
Рязанец украл с чужой банковской карты 180 тысяч и пустился в бега
Больную раком осужденную рязанку освободили от наказания
Следственный комитет продолжает эстафету «Дорога памяти»
Для выявления рака груди в Рязанской области будет работать передвижной маммограф
Глава рязанского Следственного комитета: Церковь и СК выполняют одни задачи
В субботу на несколько часов перекроют центр Рязани
Раненую женщину из рязанской глубинки спасло вмешательство дочери и медики