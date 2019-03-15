В Кадоме рязанец на «Жигулях» несколько раз переехал пятнистого олененка

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-15T14:56:38+03:00

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Кадомские полицейские задержали водителя, который на автомобиле пытался убить олененка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились жители поселка Кадом, которые увидели, как ВАЗ 15-ой модели сбил маленького пятнистого оленя, стоящего на обочине дороги.

Люди сообщили, что автомобиль у них на глазах переехал олененка, а затем, когда животное поднялось, повторил этот опасный маневр. Люди криками потребовали водителя прекратить это безобразие и постарались задержать его до приезда полиции.

Полицейские выяснили, что 35-летний житель Кадома, подготовившись проехать на автомобиле по мосту, заметил олененка, который собирался перейти дорогу. Водитель направил автомобиль на животное. К приезду полиции детеныш оленя был еще жив, но, видимо, получил тяжелые травмы, в том числе позвоночника.

По предварительной информации, водитель планировал использовать добытую таким образом тушу животного на мясо.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU