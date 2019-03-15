Больную раком осужденную рязанку освободили от наказания
В Пронском районном суде рассмотрели представление об освобождении осужденной от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью, сообщает пресс-служба райсуда.
Начальник скопинской колонии обратился в суд с представлением об освобождении осужденной от отбывания наказания, указав, что согласно заключению специальной комиссии, у женщины выявлено онкологическое заболевание.
Удовлетворяя представление, суд исходил из того, что осужденная нетрудоспособна, проходит обследование в онкологическом диспансере. Кроме того, суд освободил осужденную от дальнейшего отбывания наказания по приговору суда в виде исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU