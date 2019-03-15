Больную раком осужденную рязанку освободили от наказания

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-15T14:31:45+03:00

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В Пронском районном суде рассмотрели представление об освобождении осужденной от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью, сообщает пресс-служба райсуда.

Начальник скопинской колонии обратился в суд с представлением об освобождении осужденной от отбывания наказания, указав, что согласно заключению специальной комиссии, у женщины выявлено онкологическое заболевание.

Удовлетворяя представление, суд исходил из того, что осужденная нетрудоспособна, проходит обследование в онкологическом диспансере. Кроме того, суд освободил осужденную от дальнейшего отбывания наказания по приговору суда в виде исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU