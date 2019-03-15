Рязанец украл с чужой банковской карты 180 тысяч и пустился в бега

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-15T15:49:19+03:00

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Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 50-летнего жителя села Житово Рыбновского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что несколько дней назад он потерял кредитку, а когда пришел в банк, чтобы заблокировать ее, то узнал, что со счета уже списали более 180 тысяч рублей.

Вскоре оперативники получили из банка сведения, в каких местах снимали деньги, и где происходила оплата с этой карты. По этой информации полицейские установили, что 180 тысяч рублей с карты снял ранее судимый за хищение и применение насилия к представителю власти 37-летний житель Рыбного. Во время проверки выяснилось, что карту он украл, когда был в гостях у житовца. Пин-код же подсмотрел, когда ею расплачивался в магазине родственник пострадавшего.

После кражи мужчина некоторое время скрывался по знакомым, в том числе за пределами Рязанской области, но в итоге вернулся назад, где его и задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU