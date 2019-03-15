Следственный комитет продолжает эстафету «Дорога памяти»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-15T14:14:35+03:00

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Ростов-на-Дону стал восьмым по счету городом России, где прошла масштабная патриотическая акция «Дорога Памяти», приуроченная к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организатором которой выступил Следственный комитет России.

Цель эстафеты - сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о ее героях и их подвигах, которые никогда не забудут последующие поколения. В течение нескольких месяцев сотрудники Следственного комитета будут посещать Города-герои, Города воинской и трудовой славы России, чтобы со всей страны собрать в специальную капсулу землю, где наши отцы и деды ковали Победу на полях сражений и в тылу.

Город воинской славы Ростов-на-Дону принял эстафету от Города-героя Волгограда. На перрон Главного вокзала города капсула была доставлена на ретропоезде времен Великой Отечественной войны.

Затем на территории мемориального комплекса «Кумженская роща», воздвигнутого на месте кровопролитных боев в память воинов Советской Армии, погибших при освобождении Ростова-на-Дону от немецких оккупантов в 1941 и 1943 годах, состоялось торжественное мероприятие.

В патриотической акции приняли участие сотрудники следственного управления СК России по Ростовской области, военного следственного управления СК России по Южному военному округу, Южного следственного управления на транспорте СК России, учащиеся ГБОУ Ростовской области «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус», учащиеся юридической гимназии №9 имени М.М.Сперанского, представители военно-патриотических поисковых объединений «Витязь» и «Антей», а также приглашенные лица: заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев; федеральный инспектор по Ростовской области Вячеслав Бречко; председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области Елена Стенякина; заслуженный юрист Российской Федерации, ветеран военной службы и боевых действий генерал-майор юстиции Вячеслав Соловьев, военнослужащие Южного военного округа. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия возложили венки к монументу «Штурм», входящему в состав Кумженского мемориала, и почтили память павших героев минутой молчания и оружейным салютом.

Фото: СК России.

Выступая перед собравшимися, и.о. руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Станислав Ковалев отметил: «Следственный комитет впервые инициировал столь масштабное мероприятие, которое охватывает всю территорию страны – от Приморья до Севастополя, и пройдет через Города-герои, Города воинской и трудовой славы, а завершится в крепости-герое Бресте. В ходе эстафеты земля из городов – участников ее проведения - будет собрана в капсулу, выполненную в виде артиллерийского снаряда. Она изготовлена в Городе-герое Туле на оружейном заводе, который более 300 лет назад был основан Петром Великим. Гражданско-патриотическая акция, которая началась во Владивостоке и прошла в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, сегодня продолжается в крупнейшем административном, культурном и научно-образовательном центре юга Российской Федерации, население которого в годы войны своим ратным и трудовым подвигом показало пример самоотверженного служения своей стране. Эстафетой «Дорога Памяти» мы напоминаем молодежи о славных делах предков, отдаем дань народному подвигу на фронтах и созидательному труду в тылу».

Отдавая дань уважения защитникам Отечества, участники эстафеты поместили в капсулу землю, взятую на территории мемориала «Самбекские высоты». В годы Великой Отечественной войны здесь проходил оборонительный рубеж немецко-фашистских захватчиков, получивший название «Миус-Фронт». Прорыву «Миус-Фронта» суждено было стать не только одним из самых значимых этапов Великой Отечественной войны, но и самым трагичным. Те события унесли жизни свыше восьмиста тысяч советских солдат. Символично, что земля с этих мест была отобрана ветераном следственных органов Анатолием Васильевичем Заремба, его сыном – руководителем следственного отдела по г. Донецку следственного управления СКР по Ростовской области Александром Заремба и его внучками Александрой и Василисой Заремба. В этой семье об ужасах войны знают не понаслышке. В Великой Отечественной войне участвовал отец Анатолия Васильевича. Поэтому любовь к Родине, ее истории передается в семье из поколения в поколение. Ежегодно 9 мая семья Заремба участвует в гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк».

В торжественной обстановке был оглашен приказ Председателя Следственного комитета России, в соответствии с которым за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, многолетнюю общественную работу и значительный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награждены участники Великой Отечественной войны: Безуглова Клавдия Александровна, Лыков Евгений Васильевич, Петров Павел Михайлович.

Об истинном героизме можно говорить и в наши дни. Есть немало примеров героических поступков, достойных уважения. Отрадно, что настоящими Героями становятся дети. Благодарностью Председателя СКР сегодня были удостоены трое школьников Егор Заворотняк и Дмитрий Сериков из хутора Лагутники Волгодонского района Ростовской области и Гаджи Абакаров из города Пролетарска Ростовской области. Эти ребята, несмотря на юный возраст, проявили смелость, отвагу и решительность. Так, Егор Заворотняк и Дмитрий Сериков в мае 2018 года, не раздумывая, услышав крики о помощи, забежали в горящий дом и спасли от смерти мужчину. Житель Пролетарского сельского района Гаджи Абакаров случайно стал свидетелем происшествия, которое едва не закончилось трагедией - легковой автомобиль вместе с водителем упал в оросительный канал и стал тонуть. Семиклассник сообщил об этом по телефону своему отцу, попросив вызвать службы экстренного реагирования, а сам, не теряя времени, проник внутрь погрузившегося в воду автомобиля, где стал оказывать помощь пострадавшему водителю.

Также в честь проведения эстафеты «Дорога Памяти» лучшие вновь назначенные сотрудники Следственного комитета РФ были удостоены чести принять присягу.

По завершении официальной церемонии ее участники посетили полевую кухню, которая уже давно стала атрибутом празднования Дня Победы.

Уже скоро капсулу с землей будет встречать следующий город - участник эстафеты Ставрополь. А завершится «Дорога Памяти» в мае у стен Брестской крепости – там, где началась Великая Отечественная война.

ИСТОЧНИК KP.RU