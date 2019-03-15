Для выявления рака груди в Рязанской области будет работать передвижной маммограф

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-15T14:09:09+03:00

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В Ряжском межрайонном медцентре специалисты готовят к выездной работе цифровой передвижной маммограф, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

— Положительная тенденция в работе как среди населения района в целом, так и среди больных, отмечается, благодаря увеличению профилактических мероприятий, — прокомментировал врач Ряжского ММЦ Виктор Чадин. — В нашем учреждении активно проводят диагностические мероприятия на рентгеновском цифровом передвижном маммографе.

Ежегодно с марта по ноябрь маммограф возят по Ряжскому и близлежащим районам — Новодеревенскому, Ухоловскому, Старожиловскому, Кораблинскому, Милославскому, Шацкому, Сапожковскому и Михайловскому. Число осмотренных женщин выросло с 7,6 тысяч в 2017 году до 9,16 в 2018 году. Благодаря маммографу врачи выявляют патологии новообразований и доброкачественные изменения молочной железы.

— Далее женщины проходят консультацию и дообследование в первичном онкологическом кабинете Ряжского ММЦ и в областном онкологическом диспансере, это позволяет им получить своевременное качественное лечение, — подчеркнул Чадин.

Отметим, что сезонная работа передвижного маммографа стартует в Ряжском районе 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU