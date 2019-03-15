В субботу на несколько часов перекроют центр Рязани

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-15T13:04:26+03:00

Власти города обращаются к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на пересечении улиц Горького и Краснорядской

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16 марта с 14:00 до 16:30 в Рязани закроют движение транспорта по проезду за памятником Ленину, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина перекрытия — проведение фестиваля «Крымская весна».

Власти города обращаются к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт в этот день с 12:00 до 16:00 на пересечении улиц Горького и Краснорядской.

Напомним, в субботу на улице Почтовой состоится праздник «Крымская весна», посвященный пятой годовщине присоединения Крыма к России. Гостей ждут фестиваль детских и молодежных коллективов, спортивные состязания, фотовыставки рязанских и крымских фотохудожников и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU