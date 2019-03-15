2019-03-15T12:42:18+03:00
Происшествия

Раненую женщину из рязанской глубинки спасло вмешательство дочери и медики

Ее несколько раз ударил ножом сожитель, который вскоре предстанет перед судом
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazan.sledcom.ruФото: ryazan.sledcom.ru
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В Скопинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Попыткой расправы закончился бытовой конфликт, участники которого были нетрезвы.

Минувшей осенью, а именно 10 ноября, мужчина 1979 года рождения набросился на свою сожительницу, несколько раз ударив ее ножом в живот и грудь. Дочери потерпевшей удалось остановить душегуба, а медики, в свою очередь, сработали грамотно и своевременно.

Женщина осталась жива, а чуть было не совершивший непоправимое сельчанин вскоре ответит за свое преступление. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, дело с утвержденным обвинительным заключением передано на дальнейшее рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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